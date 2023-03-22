Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран

Російська влада знову дістала фломастер для накреслення червоної лінії

Російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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21 березня військове відомство анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди «мають високу ефективність при поразці сучасних танків і бронетехніки», пояснили військові.

У той же день Володимир Путін під час переговорів із Сі Цзіньпіном у Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що «Росія буде змушена реагувати на застосовування зброї з ядерним компонентом». Водночас Шойгу заявив, що «східців до ядерного зіткнення стало дедалі менше».

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Насправді, як пише Центр стратегічних комунікацій, снаряди зі збідненим ураном ніяк не стосуються ядерної зброї. Натомість вони просто мають гарну горючість, що забезпечує високу бронебійну дію.

Як зазначається, у країнах із розвиненою атомною промисловістю, що мають накопичені запаси збідненого урану, виробляти такі боєприпаси обходиться значно дешевше, ніж із інших матеріалів.

Навіть у самій Росії ще у 2018 році писали, що «модернізований танк Т-80БВМ отримає можливість стріляти боєприпасами із сердечником зі збідненого урану».

«Якщо говорити про справжню уранову загрозу, то москві варто звернути увагу на Тегеран, який, цілком ймовірно, не збіднює, а збагачує уран на заводі в Натанзі», – зауважили експерти.

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Також вони нагадали, що у 2022 році саме в Кремлі не підтримали резолюцію МАГАТЕ, в якій містилася критика у бік Тегерана за відмову допустити інспекцію слідів урану, виявлених у частині незадекларованих ядерних об’єктів.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню. У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози.

Нагадаємо, що Міноборони Британії вже звинуватило Путіна у брехні про зброю зі збідненим ураном.