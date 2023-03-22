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Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран
фото з відкритих джерел

Російська влада знову дістала фломастер для накреслення червоної лінії

Російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди «мають високу ефективність при поразці сучасних танків і бронетехніки», пояснили військові.

У той же день Володимир Путін під час переговорів із Сі Цзіньпіном у Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що «Росія буде змушена реагувати на застосовування зброї з ядерним компонентом». Водночас Шойгу заявив, що «східців до ядерного зіткнення стало дедалі менше».

Насправді, як пише Центр стратегічних комунікацій, снаряди зі збідненим ураном ніяк не стосуються ядерної зброї. Натомість вони просто мають гарну горючість, що забезпечує високу бронебійну дію.

Як зазначається, у країнах із розвиненою атомною промисловістю, що мають накопичені запаси збідненого урану, виробляти такі боєприпаси обходиться значно дешевше, ніж із інших матеріалів.

Навіть у самій Росії ще у 2018 році писали, що «модернізований танк Т-80БВМ отримає можливість стріляти боєприпасами із сердечником зі збідненого урану».

«Якщо говорити про справжню уранову загрозу, то москві варто звернути увагу на Тегеран, який, цілком ймовірно, не збіднює, а збагачує уран на заводі в Натанзі», – зауважили експерти.

Також вони нагадали, що у 2022 році саме в Кремлі не підтримали резолюцію МАГАТЕ, в якій містилася критика у бік Тегерана за відмову допустити інспекцію слідів урану, виявлених у частині незадекларованих ядерних об’єктів.

Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози. 

Нагадаємо, що Міноборони Британії вже звинуватило Путіна у брехні про зброю зі збідненим ураном.

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Теги: путін Сергій Шойгу ядерна зброя

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