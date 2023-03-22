Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу
фото: SOTA

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також заявив, що до кінця року потрібно модернізувати ППО над Москвою

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що з початку проведення російської «спеціальної військової операції» в Україні повітряно-космічні сили РФ нібито знищили понад 20 тис. українських об'єктів. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

«За час операції здійснено понад 140 тис. бойових вильотів. Усього повітряно-космічні сили знищили понад 20 тис. об'єктів супротивника. Не менш важливі завдання у зоні спеціальної операції виконують льотчики військово-транспортної авіації, які у цілодобовому режимі доставляють вантажі та особовий склад», – розповів Шойгу.

Сергій Шойгу розповів, що  під час війни в Україні Росія використала до 90% екіпажів оперативно-тактичної та армійської авіації, 60% – стратегічної та дальньої авіації, 85% особового складу комплексів із безпілотними літальними апаратами. Шойгу похвалився, який «безцінний досвід» отримали терористи, бомбардуючи українські території.

Шойгу також наголосив, що до кінця року Росії обов'язково треба модернізувати московське ППО.

«Треба сформувати дивізію та бригаду ППО, ракетну бригаду особливого призначення ППО-ПРО, зенітний ракетний полк із комплексом С-350 та військово-транспортний авіаційний полк. Поставимо на бойове чергування станцію контролю космічного простору «Розв'язка», – додав терорист Шойгу.

Нагадаємо, що росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО. Системи ППО вже розгорнули на Рубльовці та поруч із метро «Саларьєво», що приблизно за 23 км від Красної площі.

Читайте також:

Теги: росіяни авіація Сергій Шойгу системи ППО росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальний обсяг експорту зерна міг би бути на 30-40% більшим
Український бізнес закликав ООН та Туреччину розблокувати зернову угоду та вільне судноплавство
28 лютого, 15:29
З початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента удвічі більше ніж навіть Головнокомандувач ЗСУ
Опальний генерал озвучив претензії до командувача Сухопутних військ Сирського
24 лютого, 21:06
Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам
Після вибухів у «Мачулищах» Лукашенко дав наказ силовикам
27 лютого, 16:29
Путін вчиняє жахливі злочини в Україні
Коли Путін обізлився на Захід: США назвали точні терміни
10 березня, 07:13
Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео)
Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео)
6 березня, 14:10
«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях
«Укренерго» попереджає про обмеження електропостачання у кількох областях
9 березня, 09:04
Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя
Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя
11 березня, 14:09
Винищувач Су-35
Іран закупить у Росії винищувачі Су-35 ­– ЗМІ
12 березня, 01:53
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
16 березня, 23:24

Політика

Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною
Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною
Посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН
Посол Німеччини повідомила, що буде з Путіним, якщо він навідається у ФРН
Переговори провалилися? Китай не збільшить обсяги закупівлі російського газу
Переговори провалилися? Китай не збільшить обсяги закупівлі російського газу
ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови
ЄС відправить спеціальну цивільну місію до Молдови
Міноборони Британії звинуватило Путіна у брехні
Міноборони Британії звинуватило Путіна у брехні
НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну – Столтенберг
НАТО було готове, коли російські танки ввійшли в Україну – Столтенберг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Росію сколихнув сильний землетрус
94K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
36K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
13K
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту