Шойгу визнав: Росія вже задіяла 90% військової авіації у війні з Україною

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу також заявив, що до кінця року потрібно модернізувати ППО над Москвою

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що з початку проведення російської «спеціальної військової операції» в Україні повітряно-космічні сили РФ нібито знищили понад 20 тис. українських об'єктів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«За час операції здійснено понад 140 тис. бойових вильотів. Усього повітряно-космічні сили знищили понад 20 тис. об'єктів супротивника. Не менш важливі завдання у зоні спеціальної операції виконують льотчики військово-транспортної авіації, які у цілодобовому режимі доставляють вантажі та особовий склад», – розповів Шойгу.

Сергій Шойгу розповів, що під час війни в Україні Росія використала до 90% екіпажів оперативно-тактичної та армійської авіації, 60% – стратегічної та дальньої авіації, 85% особового складу комплексів із безпілотними літальними апаратами. Шойгу похвалився, який «безцінний досвід» отримали терористи, бомбардуючи українські території.

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Шойгу також наголосив, що до кінця року Росії обов'язково треба модернізувати московське ППО.

«Треба сформувати дивізію та бригаду ППО, ракетну бригаду особливого призначення ППО-ПРО, зенітний ракетний полк із комплексом С-350 та військово-транспортний авіаційний полк. Поставимо на бойове чергування станцію контролю космічного простору «Розв'язка», – додав терорист Шойгу.

Нагадаємо, що росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО. Системи ППО вже розгорнули на Рубльовці та поруч із метро «Саларьєво», що приблизно за 23 км від Красної площі.