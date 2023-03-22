Шойгу показав та нагородив пілотів, які збили американський дрон (відео)

Льотчики зізналися, що дрон не мав вибухівки та фактично не становив ніякої загрози

Глава російського міноборони Сергій Шойгу 22 березня нагородив льотчиків Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 над Чорним морем. Про це передають росЗМІ.

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Так званим героям видали ордени мужності. Льотчиків звати Василь Вавилов та Сергій Попов.

Самі льотчики зізналися, що дрон не мав вибухівки та фактично не становив ніякої загрози. Проте вони намагалися змусити MQ-9 припинити будь-яке завдання. При цьому стверджують, що в контакт з безпілотником не вступали.

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Нагадаємо, США заявили, що 14 березня російський винищувач зачепив гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Зрештою дрон упав у міжнародні води.

Американське командування стверджує, що цей інцидент «не лише є небезпечним і непрофесійним, а й свідчить про відсутність компетентності».

У США пояснили, що їхні повітряні сили здійснюють польоти по всій Європі відповідно до чинного законодавства країни, яка приймає, та міжнародного права. Агресивні дії російського авіаційного екіпажу «небезпечні та можуть призвести до похибок і ненавмисної ескалації», каже командування.

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Зауважимо, США показали відео атаки по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27.

Через інцидент Держдепартамент викликав посла Росії. Водночас у російському міноборони заперечують причетність до інциденту. Мовляв, апарат сам утратив керування та впав у воду.