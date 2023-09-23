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Австралія підтримує реформу Радбезу ООН, на якій наголошував Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Австралія підтримує реформу Радбезу ООН, на якій наголошував Зеленський
Володимир Зеленський запропонував позбавити Росію права вето у Раді Безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Президент України просив позбавити Росію права вето

Австралія підтримує позбавлення Росії права вето у Радбезі ООН. Про це заявила очільниця МЗС країни Пенні Вонг. «Росія знущається з ООН кожного дня, коли продовжує своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну», – цитує міністерку Bloomberg.

На думку Вонг, від постійних членів Ради Безпеки ООН варто вимагати більшого. Тож Австралія підтримує реформу ООН, на якій наголошував президент Зеленський.

очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг
очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг
фото: Bloomberg

За словами міністерки, напруженість у Південно-Китайському морі та розробка Північною Кореєю ядерної зброї формують «найскладніші обставини за останні десятиліття», і потребують більшої прихильності до запобігання конфліктам.

«Зрештою, військова міць зростає, а заходів щодо стримування військових конфліктів – немає, і конкретних механізмів їх запобігання практично не існує», – сказала вона.

Пенні Вонг зауважила, що Австралія прагне отримати місце в Раді Безпеки ООН на 2029-2030 роки.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував позбавити Росію права вето у Раді Безпеки ООН. «Відібрати право голосу, обмежити права російської делегації, позбавити права вето», – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

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Теги: росія Австралія Володимир Зеленський президент розробка

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