Австралія підтримує реформу Радбезу ООН, на якій наголошував Зеленський
Президент України просив позбавити Росію права вето
Австралія підтримує позбавлення Росії права вето у Радбезі ООН. Про це заявила очільниця МЗС країни Пенні Вонг. «Росія знущається з ООН кожного дня, коли продовжує своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну», – цитує міністерку Bloomberg.
На думку Вонг, від постійних членів Ради Безпеки ООН варто вимагати більшого. Тож Австралія підтримує реформу ООН, на якій наголошував президент Зеленський.
За словами міністерки, напруженість у Південно-Китайському морі та розробка Північною Кореєю ядерної зброї формують «найскладніші обставини за останні десятиліття», і потребують більшої прихильності до запобігання конфліктам.
«Зрештою, військова міць зростає, а заходів щодо стримування військових конфліктів – немає, і конкретних механізмів їх запобігання практично не існує», – сказала вона.
Пенні Вонг зауважила, що Австралія прагне отримати місце в Раді Безпеки ООН на 2029-2030 роки.
Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував позбавити Росію права вето у Раді Безпеки ООН. «Відібрати право голосу, обмежити права російської делегації, позбавити права вето», – заявив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.
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