Представник Росії намагався зірвати виступ Зеленського на Радбезі ООН

Постпред Росії Небензя обурився тим, що Зеленський виступатиме швидше за інших членів Радбезу ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Радбезу ООН звернувся до головуючого засідання з Албанії, сказавши про те, що той нібито поспішив оголосили, що рішення про виступ президента України Володимира Зеленського було ухвалене.

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«Ми хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президенту України слово перед виступами членів Ради безпеки, які також представлені тут на рівні голів держав та урядів», – сказав російський дипломат.

Небензя скаржився, що Зеленському надали привілей виступати першим і погрожував Албанії тим, що її головування нібито буде «заплямоване».

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Представник Росії нарікав, що для країн Заходу закони нібито «неписані». Пізніше Небензя сказав, що Росія не проти виступу Зеленського, але це має бути здійснено відповідно до «процедур».

Чинний головуючий відповів постпреду Росії, що виступ Зеленського – «це не спецоперація, а продовження гарної традиції і практики», оскільки Зеленський і торік виступав першим. І додав: «Давайте ви (Росія – «Главком») припините війну, і пан Зеленський не виступатиме».

Представник Албанії наголосив, що Радбезу важливо почути Зеленського, оскільки «певних дій вживають саме росіяни».

Зрештою Володимир Зеленський виголосив свою промову після генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

Вчора Зеленський також виступив на Генасамблеї ООН.