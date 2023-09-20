Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН

Зеленський виступив на Радбезі ООН, Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців, Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану. «Главком» зібрав у добірку новини 20 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський виступив на Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців

Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану

Бойові дії в Нагірному Карабасі припинено. «Влада» невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану. Домовленості набули чинності 20 вересня о 13:00 за місцевим часом. Припинення вогню відбулося за втручання російської сторони.

Влада Азербайджану підтвердила припинення вогню та узгодження домовленостей з невизнаною республікою. За даними азербайджанського Міноборони, з території Карабаху мають вивести вірменських військовослужбовців.

Зустріч між представниками мешканців Нагірного Карабаху та Азербайджану відбудеться у четвер, 21 вересня. Тоді відбудеться обговорення щодо інтеграції Нагірного Карабаху за азербайджанським законодавством. Фактично перемовини визначать подальше існування Нагірного Карабаху як республіки.

Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в «Укренерго»

Офіс Генпрокурора завітав з обшуками до приміщення НЕК «Укренерго», проводилася виїмка договорів із контрагентами.

Підставою для проведення обшуків стала ухвала Печерського районного суду міста Києва.

Серед контрагентів видання називає компанії ТОВ «Центробуд», ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «Топ Трейдінг Лайн», ТОВ «НВЦ Інбіотех», КВКП «Союз», ТОВ «Енерго Країна», ТОВ «Хорос», МПП Фірма «Інтеренергосервіс», ТОВ «Еліз», ТОВ «Контур-М», ТОВ «МГК Черкаси», ТОВ «Буд-Агро-Енерго-Груп», ТОВ «Структум» тощо.

Україна запропонувала Польщі шлях вирішення зернового конфлікту

Міністерство закордонних справ України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

Зазначається, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Радбез ООН війна Польща декларація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Загострення у відносинах з Польщею. Гірка правда
Сьогодні, 15:39
Андрій Гурульов
Російський генерал визнав: Москва бреше, а на фронті біда
17 вересня, 13:23
Ворог також хотів би посилити свої сили в Херсонській області, втім не має для цього критичних резервів
ЗСУ назвали напрямок, куди Росія перекидає свої більш потужні підрозділи
15 вересня, 12:19
Макконнелл: «Якщо ми не зможемо допомогти Україні зупинити Росію, є всі підстави вважати, що додасть сміливості і РФ, і Китаю»
Лідер республіканців у Сенаті США зробив заяву про підтримку України
12 вересня, 09:50
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
Кім Чен Ин їде до Путіна, Росія планує масову мобілізацію. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
7 вересня, 20:58
Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій
Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій
5 вересня, 17:54
Росіяни вбили щонайменше двох педагогів: їхні тіла деблокували рятувальники
Російські «шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)
23 серпня, 12:29
Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)
Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)
22 серпня, 20:33

Події в Україні

Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Стало відомо, яке озброєння Північна Корея постачає в Росію
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня
Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя
Росія ймовірно вивела всі свої підводні човни з Севастополя
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Молдова припускає вступ до Євросоюзу без Придністров'я
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
Генштаб відзвітував про складну обстановку на сході та півдні
ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту
ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
61K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
52K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
45K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
25K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту