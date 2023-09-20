Зеленський на Радбезі ООН, відкриття е-декларацій посадовців. Головне за 20 вересня

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН

Зеленський виступив на Радбезі ООН, Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців, Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану. «Главком» зібрав у добірку новини 20 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Зеленський виступив на Радбезі ООН

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН.

Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

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Рада відновила публічний доступ до декларацій посадовців

Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Нагірний Карабах переходить під контроль Азербайджану

Бойові дії в Нагірному Карабасі припинено. «Влада» невизнаної республіки погодилась розформувати своє військо, приставши на умови Азербайджану. Домовленості набули чинності 20 вересня о 13:00 за місцевим часом. Припинення вогню відбулося за втручання російської сторони.

Влада Азербайджану підтвердила припинення вогню та узгодження домовленостей з невизнаною республікою. За даними азербайджанського Міноборони, з території Карабаху мають вивести вірменських військовослужбовців.

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Зустріч між представниками мешканців Нагірного Карабаху та Азербайджану відбудеться у четвер, 21 вересня. Тоді відбудеться обговорення щодо інтеграції Нагірного Карабаху за азербайджанським законодавством. Фактично перемовини визначать подальше існування Нагірного Карабаху як республіки.

Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в «Укренерго»

Офіс Генпрокурора завітав з обшуками до приміщення НЕК «Укренерго», проводилася виїмка договорів із контрагентами.

Підставою для проведення обшуків стала ухвала Печерського районного суду міста Києва.

Серед контрагентів видання називає компанії ТОВ «Центробуд», ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «Топ Трейдінг Лайн», ТОВ «НВЦ Інбіотех», КВКП «Союз», ТОВ «Енерго Країна», ТОВ «Хорос», МПП Фірма «Інтеренергосервіс», ТОВ «Еліз», ТОВ «Контур-М», ТОВ «МГК Черкаси», ТОВ «Буд-Агро-Енерго-Груп», ТОВ «Структум» тощо.

Україна запропонувала Польщі шлях вирішення зернового конфлікту

Міністерство закордонних справ України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі.

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Зазначається, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.