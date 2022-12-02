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Австрія заявила про геополітичну кризу сучасності, спричинену Росією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Австрія заявила про геополітичну кризу сучасності, спричинену Росією
Австрія допомагатиме Україні
фото з відкритих джерел

Росія порушує всі міжнародні правила, атакуючи цивільну інфраструктуру України та цивільне населення

Голова міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг закликав Росію припинити війну проти України та вивести свої війська. Про це він заявив під час 29-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у польському місті Лодзь, передає «Укрінформ».

Шалленберг наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України, припинити обстріли та повернутись за стіл переговорів. Дипломат зазначив, що країна-агресорка порушує всі міжнародні правила, атакуючи цивільну інфраструктуру України та цивільне населення.

«Воєнні злочини у Бучі та в інших місцях залишаться у нашій колективній свідомості. Одне є зрозумілим: безкарності не може бути», – наголосив Шалленберг.

Міністр зазначив, що наразі йдеться про найбільшу геополітичну кризу всього сучасного покоління. Росія порушила всі принципи Гельсінського заключного акта, включаючи непорушність кордонів, мирне врегулювання суперечок, повагу до суверенітету та територіальної цілісності держав.

Політик додав, що Австрія буде на боці України і допомагатиме щосили.

Раніше у МЗС Австрії відреагували на скандальний шарф прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зазіхнув на території одразу кількох держав.

Крім того, Австрія виділить €10 млн на підтримку України.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині. 

Теги: Австрія Україна окупанти росія війна

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