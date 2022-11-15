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Миру в Україні можна досягти лише за столом переговорів – глава МЗС Австрії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Миру в Україні можна досягти лише за столом переговорів – глава МЗС Австрії
Зеленський повинен визначати час переговорів з РФ
фото: AP

Александер Шалленберг переконаний, що поки не настав час для переговорів між Україною та РФ

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг наразі не вбачає можливостей для мирних переговорів між Україною та Росією, рішення щодо початку яких прийматиме у потрібний час Президент Володимир Зеленський. Про це глава австрійської дипломатії заявив журналістам у Брюсселі у понеділок, передає «Укрінформ».

«Треба завжди тримати відчиненим ці двері (для мирних переговорів між Україною та РФ – Ред.), оскільки, врешті-решт, стійкого миру можна буде досягти лише за столом переговорів. Однак я думаю, що наразі ще не настав той час... І це має сказати президент Зеленський, коли для цього прийшов час», – заявив Шалленберг.

Глава МЗС Австрії також зазначив, що не вбачає можливим повернення попереднього статус-кво у відносинах з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

«Треба визнати, що географію та історію не можна змінити. Тому очевидно, що не може бути «культури скасування» щодо Росії в широкому сенсі цього слова. Але так само ясно, що не може бути і повернення до попереднього статус-кво. Не може бути мовчання з боку європейців. Ми зараз говоримо про воєнні злочини, про злочини проти людяності, і вони повинні бути розслідувані», – заявив він.

Шалленберг додав, що Австрія повністю підтримує роботу Міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні та Міжнародного кримінального суду.

Як повідомлялося, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Тим часом у Кремлі вже відреагували на візит українського лідера.

Також Зеленський повідомив, куди далі рухатимуться українські війська.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Читайте також: Херсон наш. Що далі?
Теги: Австрія росія війна Володимир Зеленський Україна

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