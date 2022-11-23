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МЗС Австрії висміяло Орбана за скандальний футбольний шарф

Альона Боженко
glavcom.ua
МЗС Австрії висміяло Орбана за скандальний футбольний шарф
Австрія потролила Орбана через скандальний шарф
фото із відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Республіки Австрії з гумором відреагувало на появу угорського прем'єра Орбана з шарфом «Великої Угорщини»

У МЗС Австрії відреагували на скандальний шарф прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який зазіхнув на території одразу кількох держав. Про це повідомляє АРА.

Відомство зауважило, що країни, яка окреслена на мапі шарфа, не існує вже 100 років.

«Швидкий погляд на історичні карти у міністерстві закордонних справ підтвердив початкові припущення про те, що Транслейтанії не існує вже близько 100 років. Ми проінформуємо наших угорських сусідів про цей розвиток подій за першої ж нагоди», – заявили в австрійському міністерстві.

Транслейтанією називали землі угорської корони у складі двоєдиної Австро-Угорщини. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у конфуз через шарф із зображенням карти «Великої Угорщини», до складу якої «включили» частину України і Румунії. Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну, виклав у соцмережах сам Орбан.

У зв’язку з цим, Міністерство закордонних справ України має намір викликати угорського посла. Україна очікує на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України.

У МЗС Румунії у відповідь на такий інцидент передали послу Угорщини у Бухаресті «тверде несхвалення» вчинку Орбана і заявили, що це розбігається з продемонстрованою Угорщиною раніше політикою відкритості і співпраці.

Терміном «Велика Угорщина» позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Австрія

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