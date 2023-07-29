Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден на тиждень взяв пляжну відпустку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Байден на тиждень взяв пляжну відпустку
У липні Байден уже відпочивав у пляжній резиденції
фото з відкритих джерел

Президент США поніжиться на сонечку

Президент США Джо Байден наступного тижня поїде до своєї пляжної резиденції у штаті Делавер. Про це розповіла речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Там він залишиться протягом наступного тижня», – уточнила Жан-П'єр.

Президентський будинок у Делавері розташований на пляжі Рехобот. Туди, за даними пулу Білого дому, вже прибув кортеж президента.

Байден вирушить у пляжну резиденцію відразу після відрядження до штату Мен, де він виступив із промовою в п'ятницю.

Як відомо, президент США разом с дружиною Джилл володіє особистим маєтком в Делавері. Нерухомість Байден придбав у віці 74 років. За його словами, він та Джилл протягом всього життя мріяли мати будинок неподалік від пляжної зони.

За даними ЗМІ, на початку липня  на одному з міських пляжів Делаверу Байден відпочивав разом з родиною під пильним наглядом особистої служби безпеки, проте іншим пляжникам його присутність не заважала. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден ймовірно у серпні надішле Сенату запит про виділення  додаткової допомоги Україні

Також Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.

Теги: США Джозеф Байден відпочинок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден на тиждень взяв пляжну відпустку
Байден на тиждень взяв пляжну відпустку
Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною
Путін поклявся перед Африкою: хоче переговорів з Україною
Трамп збирається боротися за крісло президента навіть із-за грат
Трамп збирається боротися за крісло президента навіть із-за грат
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
Президент Південної Африки закликав Путіна поновити зернову угоду
Президент Південної Африки закликав Путіна поновити зернову угоду
Вибори в Росії: ISW вказав на страхи Кремля
Вибори в Росії: ISW вказав на страхи Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9848
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
8641
Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
7548
Поліція Києва отримала нового очільника
6129
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
4725
У небо піднімався літак МіГ-31: по всій Україні лунала повітряна тривога

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту