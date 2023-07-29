Байден на тиждень взяв пляжну відпустку

Президент США поніжиться на сонечку

Президент США Джо Байден наступного тижня поїде до своєї пляжної резиденції у штаті Делавер. Про це розповіла речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

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«Там він залишиться протягом наступного тижня», – уточнила Жан-П'єр.

Президентський будинок у Делавері розташований на пляжі Рехобот. Туди, за даними пулу Білого дому, вже прибув кортеж президента.

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Байден вирушить у пляжну резиденцію відразу після відрядження до штату Мен, де він виступив із промовою в п'ятницю.

Як відомо, президент США разом с дружиною Джилл володіє особистим маєтком в Делавері. Нерухомість Байден придбав у віці 74 років. За його словами, він та Джилл протягом всього життя мріяли мати будинок неподалік від пляжної зони.

За даними ЗМІ, на початку липня на одному з міських пляжів Делаверу Байден відпочивав разом з родиною під пильним наглядом особистої служби безпеки, проте іншим пляжникам його присутність не заважала.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ймовірно у серпні надішле Сенату запит про виділення додаткової допомоги Україні.

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Також Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю.