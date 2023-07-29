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Байден готує новий удар по технологіях Китаю – Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден готує новий удар по технологіях Китаю – Bloomberg
Джо Байден
фото: Sarah Silbiger / Reuters

Американський лідер обмежить критично важливі інвестиції в Китай

Президент США Джо Байден до середини серпня підпише указ про обмеження критично важливих інвестицій у технології Китаю Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, указ буде зосереджений на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях та не вплине на чинні інвестиції. Водночас певні транзакції будуть заборонені.

Обмеження набудуть чинності в наступному році, а їх обсяг визначиться в процесі нормотворення, що передбачає період для коментарів, під час якого зацікавлені сторони можуть висловити свою думку щодо остаточної версії.

Як пише видання, раніше цього місяці представник Китаю у Вашингтоні заявив, що Пекін помститься, якщо США запровадять нові обмеження на технології чи потоки капіталу. При цьому він не уточнив, до яких заходів може вдатися КНР.

Нагадаємо, американський сенат більшістю голосів ухвалив проєкт оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд на заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд  – на потреби для України.

До слова, розвідка США повідомила, що Китай надає російським компанія обладнання та технології для військового виробництва, попри запровадженні санкції.

Раніше стало відомо, яку амуніцію Китай постачає Росії. Пекін експортував до Росії на $225 млн кераміки, яка використовується в бронежилетах.

Теги: США Китай технології

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