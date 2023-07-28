Байден готує Сенату запит про додаткову фінансову допомогу Україні – Politico

Запит, ймовірно, буде надісланий до кінця літа

Президент США Джо Байден ймовірно у серпні надішле Сенату запит про виділення додаткової допомоги Україні. Про це повідомляє Politico.

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Видання цитує голову відділу оборонних асигнувань сенатора Джона Тестера (демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа.

«Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації», – зазначив сенатор.

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Politico зазначає, що коментарі Тестера свідчать про двопартійну підтримку України у Сенаті.

«Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо», – заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.

Раніше повідомлялося, що американський сенат більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету країни. У ньому передбачено $9,1 млрд заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності з Китаєм, і $300 млрд – на потреби для України.

Також повідомлялося, USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів.