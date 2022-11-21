Байдену виповнилося 80: як святкував президент США (фото) 

Наразі Байден єдиний глава держави, що є президентом у 80 років

Джозеф Робінетт Байден-молодший пів століття у великій політиці

У неділю, 20 листопада, відзначив свій День народження один з найвпливовіших лідерів світу – президент США Джо Байден. Йому виповнилося 80 років. Дружина американського президента Джилл Байден розмістила у Instagram фото, на якому знята разом із чоловіком в оточенні дітей та онуків за круглим святковим столом.

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«Ідеальне святкування дня народження, наповнене таким коханням. І улюблений кокосовий торт Джо», – підписала знімок перша леді США.

Фото було зроблено у момент, коли Байден задував свічку на торті. Сім'я американського президента прикрасила кімнату гелієвими кульками червоного, жовтого, зеленого та помаранчевого кольорів.

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Байден є не лише найстаршим президентом США – цей рекорд побив у день своєї інавгурації у 78 років, наразі він єдиний глава держави, що займає цю посаду у 80 років.

Нагадаємо, днями онука президента США Джо Байдена Наомі вийшла заміж у Білому домі.