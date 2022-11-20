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Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
У соцмережах Миколи Тищенка своя атмосфера
фото: Микола Тищенко/Facebook

Нардеп скопіював біографію президента США з Вікіпедії

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко втрапив у черговий конфуз. Політик вирішив привітати з днем народження Джо Байдена. 20 листопада президенту США виповнилося 80 років. Однак Тищенко довго не морочився, щоб підібрати слова вітання для американського лідера, а просто скопіював його біографію з Вікіпедії. Це зауважили в мережі та почали вправлятися у дотепності.

Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз фото 1

«Друзі, після численних контузій отриманих вході контрнаступів в Миколи помітні позитивні зрушення.Зокрема він вже без проблем може взяти скопіювати текст та фото з Вікіпедії і на основі даної інформації створити пост на своїй сторінці. Микола, сильний воїн», – написав Василь Крутчак.

Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз фото 2

«Пішов на покращення! Сил і мужності цьому воїну!». «Коля Копірайтер». «Мало того що герой, так ще й яка креативна людина. Заздріть мовчки!». «Який він скромний, навіть не написав про свою контузію», – пишуть у мережі.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. Обранець сьогодні, 17 жовтня, привітав українців із днем батька. Однак українці відзначають це свято не сьогодні. 17 жовтня святкують росіяни.

До того народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко насмішив соцмережі, тим що «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

Раніше нардепа Миколу Тищенка висміяли у мережі за фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.

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Теги: депутат Ліван росіяни свято українці Микола Тищенко партія Слуга народу

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