Перше за дев’ять років весілля в Білому домі: Джо Байден видав заміж онуку

Обранцем 28-річної Наомі Байден став 25-річний Пітер Ніл

Онука президента США Джо Байдена Наомі вийшла заміж у Білому домі. Про це повідомляє CNN.

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Захід був закритим для преси. Весілля провели на Південній галявині Білого дому, на нього запросили близько 250 гостей. Обранцем 28-річної Наомі Байден став 25-річний Пітер Ніл, який зараз працює в юридичному центрі Джорджтаунського університету з питань національної безпеки.

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Церемонія стала 19-м за рахунком весіллям, яке проводиться у Білому домі, але першим після тривалої дев'ятирічної перерви. Востаннє тут 2013 року одружився особистий фотограф президента Барака Обами Піт Соуза.

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Поки Наомі Байден йшла до вівтаря, грала пісня Bitter Sweet Symphony гурту The Verve. Наречена була в сукні з довгими рукавами, фатою та шлейфом.

Наомі – старша із семи онуків президента Джо Байдена, дочка Хантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буле. Дівчині 28 років, вона закінчила юридичний факультет Колумбійського університету.

Як члени президентської сім'ї, Наомі та Пітер проживають у Білому домі.

Раніше президент США Джо Байден оголосив про помилування всіх засуджених за федеральними законами за зберігання марихуани. Йдеться лише про випадки, коли звинувачення у зберіганні марихуани не супроводжувалося іншими.

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