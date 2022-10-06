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Білий дім з оптимізмом оцінив можливість звільнення Криму від рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білий дім з оптимізмом оцінив можливість звільнення Криму від рашистів
В адміністрації Байдена оцінили успіхи ЗСУ
фото з відкритих джерел

В адміністрації Байдена зазначають: темпи просування ЗСУ у Херсонській області викликають надію

Якщо Збройні сили України продовжать контрнаступ на Херсонському напрямку, то мають потенціал звільнити півострів Крим, який був анексований Росією ще в 2014 році. Про це пише видання The Daily Telegraph із посиланням на джерело в адміністрації президента США Джо Байдена.

У матеріалі сказано, що саме такого погляду дотримуються в Білому домі. «Звільнення Криму Україною тепер цілком можливе, це не можна скидати з рахунків», – заявило анонімне джерело видання.

Крім того, як сказало джерело, нинішні темпи просування ЗСУ у Херсонській області викликають надію.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки радять Україні звільнити від окупантів південь України включно з Херсоном до настання холодів, коли будь-яке просування уповільнюється.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: Україна деокупація Херсон війна Крим США

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