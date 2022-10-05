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США радять відбити у рашистів південь до настання холодів – Financial Time

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США радять відбити у рашистів південь до настання холодів – Financial Time
Можливості деокупації Херсона можуть з'явитися з середини листопада
фото з відкритих джерел

Західні союзники розглядають звільнення Херсона як вирішальне випробування

Сполучені Штати Америки радять Україні звільнити від окупантів південь України включно з Херсоном до настання холодів, коли будь-яке просування уповільнюється. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

«Наразі довгострокова катастрофа для України полягає в тому, що Росія перекриває Україні доступ до води від Маріуполя до Одеси. Джерелом життєвої сили України є її доступ до Одеси, тому для них важливо бути у наступальній позиції, а не тільки в оборонній на півдні», - пояснив демократ зі сенатського комітету з міжнародних справ Кріс Мерфі.

Західні союзники розглядають звільнення Херсона як вирішальне випробування.  «Якщо ви можете контролювати Херсон, ви, безумовно, зможете створити перешкоду доступу до Одеси, чого, наскільки я розумію, росіяни хотіли досягти», – розповів високопоставлений військовий представник США.

За підрахунками американських військових, можливості щодо деокупації Херсона якщо і з'являться, що вже з середини листопада.

Наразі ЗСУ просунулися на північний схід від міста і зайняли плацдарм на Дніпрі, повідомив інший представник Міноборони США. Також українці просуваються у бік Херсона з півночі, але повільніше.

«Їм потрібно щось зробити з Херсоном найближчим часом. Це піднімає моральний дух українців і військових, а також свідчить про те, що як навчання, так і надання обладнання використовуються найкращим чином», – прокоментував західний дипломат.

США радять відбити у росіян південь до настання холодів, оскільки взимку земля у цьому регіоні буде дуже вологою. В таких умовах обом арміям буде важко маневрувати, що вимагатиме від них триматися основних доріг, а отже – незахищеної зони. Водночас болото надає перевагу стороні, що обороняється, бо їй не доведеться переміщуватися по суші так, як це роблять сили, що наступають.

У відповідь Москва зміцнила оборону на півдні, через що наступ ЗСУ буде важчим.

«Ось тут і знадобиться математика. Вимагатиметься переважаюча сила, щоб туди проникнути», – пояснив представник НАТО.

Однак у Пентагоні наголосили, що російські війська відчувають труднощі з інфраструктурою і матеріально-технічним забезпеченням, і Київ це може використати у своїх інтересах.

«Українцям треба подумати, використовуючи свою розумну, гнучку спеціальну підготовку, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоби зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися деякою перевагою на землі», - відповіла ексвисокопосадовець Пентагону.

Як повідомлялося, шпиталі на Херсонщині переповнені пораненими окупантами.

До слова, триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

Теги: ворог звільнення земля катастрофа Міноборони Москва навчання наступ росія росіяни українці Херсон Херсонщина США

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