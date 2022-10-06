Які фейки розганяли рашисти протягом 5 жовтня

Росія продовжує грати в інформаційну війну, маніпулюючи фактами

Центр протидії дезінформації при РНБО України виявив, що протягом 5 жовтня окупанти поширили таку дезінформацію та маніпуляції:

Дезінформацію

президент РФ Володимир Путін заявив: «мене самого результати референдуму на Донбасі та на звільнених територіях не лише порадували, а й здивували…».

Маніпуляцію

Депутат держдуми РФ а.картаполов заявив: «нині ворог на нашій землі. Усі прикордонні села Бєлгородської області практично зруйновані. Ми про це дізнаємося від губернаторів і воєнкорів. Але зведення Міноборони не змінюються. Народ знає, він у нас не дурний і бачить, що йому не хочуть говорити навіть частину правди. Це може призвести до втрати кредиту довіри».

Дезінформацію

Глава Радбезу Росії М. Патрушев заявив, що «США та Британія зі страху втрати гегемонії намагаються розпалювати нові конфлікти, у тому числі по периметру таких ядерних держав, як РФ та Китай… [водночас] англосакси прагнуть зіштовхнути Росію та Європу для порятунку власної економіки… [саме під їх керівництвом] в Україні відродився неонацизм».

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.