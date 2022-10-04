Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ
Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до НАТо у прискореному порядку
Офіс президента

Рішення РНБО: «Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації В. Путіним»

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це йдеться в указі № 679 від 30 вересня.

«Констатувати неможливість проведення переговорів із президентом Російської Федерації В.Путіним», – йдеться у документі.

Указом також схвалено рішення РНБО щодо звернення України із заявкою на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у прискореному порядку.

Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ фото 1
Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ фото 2

Раніше повідомлялося, що Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не зміг відповісти, у яких межах країна-терористка анексувала тимчасово окуповану територію Херсонської та Запорізької областей. Пєсков заявив, що у Кремлі начебто «радитимуться з населенням Херсонської та Запорізької областей щодо того, де проходитимуть кордони цих областей».

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.  

Тим часом вчора, 3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. 

Президент США Джо Байден, коментуючи незаконну анексію Росією українських територій, заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, які захопила РФ.

Також відомо, що 27 країн Євросоюзу оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку України, скільки потрібно.

Читайте також: 

Теги: анексія Україна росія війна переговори

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зазначив, що лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир
Зеленський готовий домовлятися із президентом Росії, але є нюанс
30 вересня, 17:19
На псевдореферендумах українців змушували «голосувати» під прицілами
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
Вчора, 16:39
Рада Федерації РФ остаточно підтримала анексію українських територій
Росія «ратифікувала» договори про анексію українських територій (відео)
Сьогодні, 11:07

Політика

Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ
Україна офіційно відмовилась від будь-яких переговорів з РФ: указ
Рада платила зарплати депутатам-зрадникам Ковальову і Козаку після втечі – ЗМІ
Рада платила зарплати депутатам-зрадникам Ковальову і Козаку після втечі – ЗМІ
Мирна угода з РФ: Як українські політики відреагували на пропозицію Маска (фото)
Мирна угода з РФ: Як українські політики відреагували на пропозицію Маска (фото)
«Україна цінує та рятує людей». Звернення президента Володимира Зеленського
«Україна цінує та рятує людей». Звернення президента Володимира Зеленського
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера
Навколо пропозиції Маска розгоряється скандал: реакції та нові ідеї мільярдера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
132K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
131K
Кремль відреагував на заявку України в НАТО
83K
Допомога Україні. З Вашингтону надходять тривожні сигнали
49K
«Мы убили своих же мужиков». Оприлюднено щоденник окупанта про перші дні війни
46K
Нацгвардійці знищили елітний російських підрозіл (відео)

Новини

РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Сьогодні, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Сьогодні, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту