Блінкен: Росія може шукати фальшивого миру, щоб відпочити, перегрупуватися і знову атакувати

Росія могла б негайно закінчити війну, якби цього хотіла

РФ може шукати шляхів відходу зі своїх позицій в Україні без переговорів про тривалу мирову угоду. Про це

Будь ласка, читайте текст після реклами

заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті Wall Street Journal CEO Council Summit.

На думку держсекретаря США, росіяни також можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову. Він зазначив, що Москва має продемонструвати зацікавлення у «змістовній дипломатії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Блінкен додав, що в підсумку українці будуть ухвалювати рішення, на яких умовах буде припинення війни, але Росія могла б негайно її закінчити, якби хотіла.

Раніше Ентоні Блінкен повідомив, що західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів.

Нагадаємо, Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні 5 грудня. Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що російські удари по Україні є нагадуванням про жорстокість президента Росії Володимира Путіна.

«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», – заявив Кірбі.