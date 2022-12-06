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Блінкен: Росія може шукати фальшивого миру, щоб відпочити, перегрупуватися і знову атакувати

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Блінкен: Росія може шукати фальшивого миру, щоб відпочити, перегрупуватися і знову атакувати
Москва має продемонструвати зацікавлення у «змістовній дипломатії»
Фото з відритих джерел

Росія могла б негайно закінчити війну, якби цього хотіла

РФ може шукати шляхів відходу зі своїх позицій в Україні без переговорів про тривалу мирову угоду. Про це

заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті Wall Street Journal CEO Council Summit.

На думку держсекретаря США, росіяни також можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову. Він зазначив, що Москва має продемонструвати зацікавлення у «змістовній дипломатії». 

Блінкен додав, що в підсумку українці будуть ухвалювати рішення, на яких умовах буде припинення війни, але Росія могла б негайно її закінчити, якби хотіла. 

Раніше Ентоні Блінкен повідомив, що західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів. 

Нагадаємо, Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні 5 грудня. Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що російські удари по Україні є нагадуванням про жорстокість президента Росії Володимира Путіна.

«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», – заявив Кірбі.

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Теги: війна Ентоні Блінкен США росія

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