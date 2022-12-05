Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні

Кірбі пообіцяв, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для захисту

Сьогоднішні російські удари по Україні є нагадуванням про жорстокість президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

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«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», – заявив Кірбі.

Він також пообіцяв, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для захисту.

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«Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги», – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.