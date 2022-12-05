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Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Білий дім відреагував на нові масовані ракетні удари по Україні
США відреагували на масований ракетний обстріл України
фото ілюстративне

Кірбі пообіцяв, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для захисту

Сьогоднішні російські удари по Україні є нагадуванням про жорстокість президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомив представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

«Ці напади, яких, за попереднім підрахунком, було кілька десятків, є черговим нагадуванням, як Путін продовжує спроби поставити український народ на коліна та нагадуванням абсолютної брутальності ударів по явно цивільним мішеням. З єдиною метою – спричинити людські страждання. Він точно не цілиться по воєнних об’єктах», – заявив Кірбі.

Він також пообіцяв, що США продовжуватимуть надавати Україні все необхідне для захисту.

«Ми у постійному контакті з українцями щодо їхніх потреб, не лише у питанні безпекової допомоги, але, як сказав минулого тижня держсекретар Блінкен, щодо надання додаткових ресурсів для їх енергетичної інфраструктури та роботи з європейцями, щоб надати більше обладнання та технічної допомоги», – додав представник Білого дому.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: росія США обстріл Україна

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