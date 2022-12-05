По яких сферах економіки РФ б'ють санкції Заходу: роз'яснення Блінкена

Наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі

На думку Блінкена, санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах

Західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів. Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, передає «Голос Америки».

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Він зазначив, що наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі і з часом він стане ще більш помітним.

«Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються», – каже політик.

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Блінкен зазначив, що санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах.

Нагадаємо, з понеділка, 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також починає діяти стеля цін на нафту з РФ, яку запровадили Європейський Союз, G7 та Австралія.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія представила країнам ЄС дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, в суботу, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про запровадженням обмеження цін на російську морську сиру нафту. Ліміт встановлено на рівні $60 за барель.

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Згодом Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту РФ.

Відзначимо, країни G7 та Австралія приєдналися до рішення Європейського Союзу встановити ліміт цін на російську нафту на рівні $60 за барель.