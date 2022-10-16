Боротьба з іранськими дронами-камікадзе: Україна закликає Ізраїль поділитись технологіями

Надання Ізраїлем засобів боротьби з іранськими дронами допоможе зберегти життя українських жінок та дітей

Ізраїль має технології та засоби для боротьби з іранськими дронами, які зараз російський ворог масово використовує проти України, і надання цих засобів дозволить зберегти життя українських жінок та дітей. Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі ізраїльському «11 телеканалу».

«Ворог може використати ці іранські дрони проти громадян Ізраїлю та держави Ізраїль, звідси, з території України. Тож я вважаю, що Ізраїль повинен негайно вжити заходів задля нейтралізації цих дронів. Я впевнений, що у вас є достатньо технологій та можливостей, щоб надати Україні засоби боротьби з іранськими дронами», – сказав він.

Коментуючи надання Ізраїлем гуманітарної та медичної допомоги Україні, Євген Корнійчук сказав: «Ми не можемо виграти цю війну за допомогою бандажів та турнікетів. Надання Ізраїлем захисного озброєння дозволить нам зберегти життя наших жінок та дітей. Я вважаю, це те, що Ізраїль повинен зробити».

Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.