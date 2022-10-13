«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна

Глава європейської дипломатії попередив Росію – будь-яка ядерна атака на Україну матиме відповідь

Використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена. Про це сьогодні під час церемонії відкриття Дипломатичної академії ЄС у Брюгге заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

«А ще є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну він не може дозволити собі блефувати. І має бути ясно, що люди, які підтримують Україну, Європейський Союз та держави-члени, а також Сполучені Штати та НАТО, теж не блефують. І будь-яка ядерна атака на Україну викличе відповідь, не ядерну відповідь, а таку потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена, і Путіну не доведеться блефувати», – сказав Боррель.

Він підкреслив, що «це серйозний момент в історії, і ми маємо показати нашу єдність, нашу силу та нашу рішучість».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що можливий тактичний ядерний удар Росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї.

До слова, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.