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Захід готує плани із запобігання паніці у разі ядерного удару Росії, – The Guardian

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Захід готує плани із запобігання паніці у разі ядерного удару Росії, – The Guardian
Уряди мають намір запобігти хаосу та паніці у своїх країнах
фото з відкритих джерел

Країни Заходу переглядають плани надання екстреної підтримки та заспокоєння населення, яке побоюється ядерної ескалації

Західні чиновники таємно розробляють план дій на випадок ядерного удару Росії по Україні. Уряди мають намір запобігти хаосу та паніці у своїх країнах. Про це повідомила британська газета The Guardian з посиланням на джерело.

Офіційні особи західних країн на міжнародному рівні переглядають плани надання екстреної підтримки та заспокоєння населення, яке побоюється ядерної ескалації. За словами інсайдера, це «розсудливе планування цілої низки можливих сценаріїв». Втім, на Заході вважають малоймовірною ядерну кризу.

Як зазначає газета, кампанії з інформування громадськості та шкільні навчання щодо того, як вижити в ядерній війні, були характерними для часів холодної війни. Йдеться про кампанію «Пригнись і накрийся» («Duck and Cover") у США в 1950-х роках, кампанію «Захистити й вижити» («Protect and Survive») у Великій Британії наприкінці 1970-х та про компанію «У кожного є шанс» («Everyone has a chance») у Західній Німеччині на початку 1960-х років.

Кейт Хадсон, генеральна секретарка Кампанії за ядерне роззброєння, заявила, що нинішнє «розсудливе планування» походить від кампанії «Захистити й вижити».

Нагадаємо, 21 вересня президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

Своєю чергою голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. 

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Теги: США росія ядерна зброя

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