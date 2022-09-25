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Ядерні погрози Путіна: США попередили Росію про наслідки

Надія Клочко
glavcom.ua
Ядерні погрози Путіна: США попередили Росію про наслідки
Джейк Салліван заявив, що ядерна загроза РФ – це питання першорядної важливості
фото з відкритих джерел

Джейк Салліван: «Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю»

США на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче. Про це в інтерв'ю CBS News заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Представник Білого дому зазначив, що США не визнають фіктивні референдуми на окупованій українській території і продовжуватимуть і надалі рішуче підтримувати українців у їхньому прагненні деокупувати свою територію.

Салліван погодився із зауваженням журналістки, що російський диктатор Володимир Путін ще ніколи не був настільки загнаний у кут, як зараз.

«Це правда, і це питання, до якого ми повинні поставитися смертельно серйозно, тому що це питання першорядної важливості – можливе застосування ядерної зброї вперше з часів Другої світової війни», – сказав він.

За словами Саллівана, США «безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть відповідь рішуче».

«І ми ясно і конкретно заявили про те, що це спричинить собою. Ми також публічно заявляли, що, в принципі, Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії», – наголосив радник президента США.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.

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Теги: путін США ядерна зброя росія війна

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