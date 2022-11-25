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Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах

Надія Клочко
glavcom.ua
Британія відмовляється від китайських камер спостереження на урядових об’єктах
Уряд Китаю має контрольний пакет акцій компанії Hikvision, яка виробляє обладнання для відеонагляду
фото з відкритих джерел

Китайська компанія-розробник камер може передавати конфіденційну інформацію третім особам, припускають британські посадовці

У четвер британський уряд наказав своїм департаментам припинити встановлення камер спостереження, пов’язаних із Китаєм, посилаючись на ризики для безпеки. Про це повідомляє Reuters.

Рішення було прийняте після перегляду «поточних і майбутніх можливих ризиків для безпеки, пов’язаних із встановленням систем візуального спостереження на території уряду», – заявив міністр кабінету міністрів Олівер Доуден у письмовій заяві до парламенту.

«В результаті дослідження було зроблено висновок, що у світлі загрози для Великої Британії та збільшення можливостей і зв’язку цих систем, потрібні додаткові засоби контролю», – сказав Доуден.

Британська директива поширюється на камери, виготовлені компаніями, які підпадають під дію китайського законодавства про безпеку, і містить вказівки для департаментів щодо відключення таких пристроїв від основних комп’ютерних мереж і розгляду питання про їх повне видалення.

Кілька місяців тому десятки законодавців закликали заборонити продаж і використання камер безпеки виробництва Hikvision і Dahua, двох частково державних китайських фірм, через побоювання щодо конфіденційності та занепокоєння щодо того, що продукти цих компаній пов’язані з порушеннями прав людини в Китаї.

Уряд КНР має контрольний пакет акцій Hikvision – найбільшого у світі постачальника рішень у сфері відеонагляду, а сама компанія потрапила до санкційного списку США через потенційну загрозу національній безпеці та безпосередню участь у побудові системи стеження за національними й етнічними меншинами в Китаї.

Hikvision у заяві Reuters спростувала ці претензії, заявивши, що компанія й надалі намагатиметься співпрацювати з британською владою, щоб донести свою точку зору.

«Hikvision не може передавати дані від кінцевих користувачів третім сторонам, ми не керуємо базами даних кінцевих користувачів і не продаємо хмарне сховище у Великій Британії», – сказав представник компанії.

В липні група захисту конфіденційності Big Brother Watch заявляла, що більшість британських державних органів використовують камери спостереження Hikvision або Dahua. У низці урядових відомств, включаючи міністерства внутрішніх справ і бізнесу, камери Hikvision використовувалися на фасадах будівель.

У заяві Доудена зазначається, що після перевірки урядом департаментам було дано вказівку припинити використання такого обладнання.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік. Шольц заявив, що залежність Німеччини та Європи від Китаю має знижуватися, згадавши «помилку з Росією» та її диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що Німеччина вже випробувала на собі залежність від російського газу, тому «ця помилка не повториться вдруге».

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Теги: Велика Британія Китай

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