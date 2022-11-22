Залежність Німеччини від Китаю: Шольц зробив заяву

Шольц зазначив, що Німеччина вже випробувала на собі залежність від російського газу, тому «ця помилка не повториться вдруге»

Залежність Німеччини від Китаю має знижуватися шляхом пошуку нових джерел постачання та ринків збуту

Німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік. Про це він сказав під час виступу на економічному форумі у Берліні, передає Süddeutsche Zeitung.

Шольц заявив, що залежність Німеччини та Європи від Китаю має знижуватися, згадавши «помилку з Росією» та її диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що Німеччина вже випробувала на собі залежність від російського газу, тому «ця помилка не повториться вдруге».

Крім того, канцлер сказав, що залежність від Китаю має знижуватися шляхом пошуку нових джерел постачання та ринків збуту. Також Шольц наголосив, що справжньою причиною економічної кризи в Європі є зростання економік країн Азії, а пандемія коронавірусу та війна Росії проти України лише прискорили ці тенденції.

Додамо, що Китай уже 10 років є одним із найбільших ринків для німецької хімічної, автомобільної та машинобудівної галузей.

Раніше Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив крапку у питанні про те, чия ракета впала на території Польщі – українська чи російська. За його словами, у будь-якому випадку – вина на Росії.