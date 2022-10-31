Черговий мільярдер зі списку Forbes зрікся російського паспорта

Російський бізнесмен Микола Сторонський висловлювався проти війни в Україні

Співзасновник Revolut Микола Сторонський відхрестився від громадянства Росії. Про це The Telegraph повідомив представник Revolut. Сторонський також має британський паспорт.

Як відомо, 19 жовтня Україна наклала санкції на гендиректора АТ «Газпрому» мільярдера Миколу Сторонського-старшого, звинувачуючи його у «матеріальній та фінансовій підтримці дій» проти України. Однак у Revolut стверджують, що Сторонський-молодший відмовився від громадянства ще до внесення його батька до списків санкцій.

Раніше творець фінтех-стартапу Revolut чітко заявляв свою позицію щодо війни в Україні: «Я приєднуюсь до тих, хто по всьому світу закликає до негайного припинення бойових дій та дипломатичних рішень. Жодна людина більше не повинна загинути у цьому непотрібному конфлікті».

Після 24 лютого компанія Revolut закрила всі офіси в Росії та допомогла своїм працівникам з переїздом.

Микола Сторонський вже четвертий мільярдер зі списку Forbes, який розпрощався з громадянством Росії. До нього це також зробили Юрій Мільнер (колишній співвласник Mail.Ru Group), Тимур Турлов (засновник алматинської Freedom Finance) та Рубен Варданян (радник президента та голови «Ощадбанку» до 2015 року).

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.