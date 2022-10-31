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Путінські війська вчитимуть білорусів вбивати українців: створено проєкт

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путінські війська вчитимуть білорусів вбивати українців: створено проєкт
Кремль щосили втягує білорусів у війну
фото з відкритих джерел

Держава-агресорка планує створення бойових центрів 
 

Білорусь затвердила проєкт угоди з Росією про створення освітніх та бойових центрів для навчання військовослужбовців. Про це йдеться на офіційному сайті самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Диктатор Лукашенко 31 жовтня ухвалив проєкт угоди з Російською Федерацією про «створення та функціонування навчальних та бойових центрів спільної підготовки військових Збройних сил».

Проєкт угоди затверджується як основа для переговорів. Мовляв, міністерство оборони має право проводити переговори та підписувати угоду, коли досягне домовленості у затвердженому проєкті.  

Нагадаємо, білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України. Про це в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащик. Він також є членом Об`єднаного перехідного кабінету Світлани Тихановської з питань оборони і нацбезпеки.

«Військові білоруської армії, в основному, займаються тим, чим належить займатися військовим. У них непогані вміння як у виконанні одиночних задач, так і задач у складі підрозділів. Я думаю, що білоруська армія може створити проблеми для України. Натомість у білорусів стара техніка, старі засоби зв’язку. Це може їх серйозно підвести», – сказав Валерій Сахащик.

За словами десантника, попри те, що техніка стара, утримують її на належному рівні. До зброї тут ставляться не так халатно, як у Росії.

До слова, російські загарбники можуть наважитися атакувати Україну з Білорусі, у разі втрати контролю над Херсоном.

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Теги: Білорусь навчання переговори росія

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