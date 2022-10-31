«Путінський фашизм». Російський банкір відмовився від громадянства

Тіньков: «Не можу бачу, як мої колишні співвітчизники просто так вбивають і грабують мирних людей»

Засновник одного і найбільших банків Росії Олег Тіньков повідомив, що відмовився від російського громадянства. Бізнесмен опублікував пост, на якому розмістив фото документа, який підтверджує, що його прохання про відмову від російського громадянства було задоволено владою РФ.

«Я офіційно відмовився від російського громадянства! Я не можу дивитися на все це, і асоціюватися з путінським фашизмом! Не можу бачу, як мої колишні співвітчизники просто так вбивають і грабують мирних людей. Я хочу все це «роз побачити», особливо після того, що я переживаю останні 3 роки. Життя одне, і воно БЕЗЦІННЕ. Сподіваюся, що все більше бізнесменів підуть за мною, і перестануть працювати на фашизм, відмовляться від свого бізнесу і громадянства. PS: для псевдопатріотів! Донбасу не існувало б, якби ваш Пупкін не втрутився туди в 2014 році. Я патріот Росії більше, ніж ви.. тому що ти базікаєте, а робив, і роблю. Я герой Росії.. Справжній.. а не те, що ці...», – написав бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Тіньков виступив проти війни в Україні, хоча раніше активно підтримував ідею величі Володимира Путіна. Банкір заявив, що не бачить жодного бенефіціара цієї божевільної війни. Мовляв, гинуть невинні люди та солдати. Зауважимо, ще нещодавно Тіньков був упевнений, що в Росії ніколи не приживеться демократія. Тому країні потрібен імператор, яким може стати лише чинний президент РФ.