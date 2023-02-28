Державний секретар США пообіцяв активну підтримку Казахстану

США є потужним інвестором Казахстану із загальним обсягом інвестиції понад $ 62 млрд

Казахстан хоче розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном 28 лютого, у Астані.

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Глава американської дипломатії теж розмістив фотографію з аеропорту перед вильотом до Астани і анонсував, до яких ще країн завітає.

«Сьогодні я вирушаю з візитом до Казахстану, і далі до Узбекистану та Індії. Це буде моя перша поїздка як держсекретар до Казахстану та Узбекистану. Я з нетерпінням чекаю на розвиток партнерських відносин з країнами Центральної Азії. Далі вирушу до Індії на зустріч G20», – написав Блінкен у Twitter.

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Як повідомляє пресслужба казахстанського лідера, вітаючи американського дипломата, глава держави зазначив, що з моменту встановлення дипломатичних відносин Казахстан та США «вибудували зразкову взаємодію як у двосторонньому, так і у багатосторонньому форматах».

«Ваш візит особливо важливий з погляду надання додаткового імпульсу побудові стратегічної співпраці. У нас дуже хороші та надійні довгострокові партнерські відносини у таких стратегічно важливих галузях, як безпека, енергетика, торгівля та інвестиції. Тому ми готові до подальшого розвитку цієї співпраці», – сказав президент країни.

Говорячи про економічне співробітництво, Токаєв зазначив, що США є одним із найбільших інвесторів Казахстану із загальним обсягом інвестиції понад $ 62 млрд.

У свою чергу держсекретар США висловив подяку Токаєву за гостинність і передав йому теплі слова привітання від президента Джо Байдена.

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«Нас пов'язують міцні відносини, і вони лише зміцнюватимуться. Ми віддані цьому курсу. У той же час ми вдячні вам та вашій команді за те, що ви зібрали центральноазіатських партнерів сьогодні тут, в Астані. Я сподіваюся, що ми разом із колегами – міністрами закордонних справ – візьмемо участь у ще більш конкретній роботі з об'єднання регіону, створюючи міцніші зв'язки, більш тісно взаємодіючи, орієнтуючись на практичні речі. Думаю, це піде на користь і народам Центральної Азії, і Сполученим Штатам. Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні. Я дуже радий перебувати тут і робити свій внесок у зміцнення нашої співпраці», – сказав Блінкен.

Пізніше американський дипломат зустрівся із міністром закордонних справ Казахстану. «Сполучені Штати пишаються тим, що встановили розширене стратегічне партнерство з Казахстаном, яке базується на сприянні процвітанню, зміцненні безпеки та підтримці суверенітету в Центральній Азії» – зазначив Блінкен у своєму Twitter.