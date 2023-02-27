Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року

У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році

Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році

Влада Казахстану ухвалила рішення закрити своє торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року. Про це йдеться в ухвалі уряду Казахстану.

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«Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

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Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.

До відома, Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України.На думку Казахстану, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні заслуговує на підтримку, оскільки має сприяти припиненню кровопролиття.

Нагадаємо, Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни.