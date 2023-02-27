Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року
У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році
фото з відкритих джерел

Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році

Влада Казахстану ухвалила рішення закрити своє торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року. Про це йдеться в ухвалі уряду Казахстану.

«Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У Москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір оптимізацією роботи республіканських держорганів.

До відома, Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України.На думку Казахстану, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні заслуговує на підтримку, оскільки має сприяти припиненню кровопролиття.

Нагадаємо, Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни.

Читайте також: Мюнхенська безпекова конференція. Вірменія та Азербайджан дали ляпас Путіну
Теги: Вірменія Азербайджан Казахстан росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото з відкритих джерел
Під час січневих протестів у Казахстані силовики відкрили вогонь до оголошення наказу президента
5 сiчня, 17:24
Абільдаєв сказав, що згоден із рішенням партії і не хоче «одним своїм словом підставляти партію» перед виборами
Скандал у Казахстані. Партія вигнала депутата за підтримку війни проти України
19 сiчня, 14:45
Кількість фур, що здійснюють міжнародні перевезення, у Казахстані збільшилася до 16 тисяч
Казахстан закриває російським перевізникам лазівку для обходу санкцій
31 сiчня, 07:34

Економіка

Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року
Казахстан закриває торгове представництво у Росії, яке діяло з 2009 року
Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку
Санкції в дії: без роботи лишаться тисячі робітників російського Центробанку
Північна Африка поспіхом скуповує російські нафтопродукти
Північна Африка поспіхом скуповує російські нафтопродукти
Уряд Франції закликає громадян економити воду: названо причину
Уряд Франції закликає громадян економити воду: названо причину
США заборонили експорт до РФ та Білорусі смартфонів від $300
США заборонили експорт до РФ та Білорусі смартфонів від $300
Тепер тільки готівкою: підсанкційні банки РФ відмикають від системи UnionPay
Тепер тільки готівкою: підсанкційні банки РФ відмикають від системи UnionPay

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту