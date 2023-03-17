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Держдеп США схвалив продаж Польщі ракет Hellfire

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп США схвалив продаж Польщі ракет Hellfire
фото: wikipedia

Можливий продаж ракет сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки союзника по НАТО.

Польща зробила запит до Державного департаменту США на закупівлю 800 ракет AGM-114R2 Hellfire і чотирьох тренувальних ракет M36 Hellfire і отримала схвальний результат. Про це йдеться у повідомленні Агентства оборонної і безпекової співпраці США.

«Сюди також входить технічна допомога Офісу програми з наземних засобів ураження тактичної авіації; технічна допомога Директорату з управління безпекою; технічна допомога Об'єднаним системам ударних засобів ураження; секретні і несекретні публікації; запасні частини; ремонт і повернення; зберігання; та інші пов'язані з цим елементи логістики і програмної підтримки. Загальна кошторисна вартість становить 150 мільйонів доларів США» – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що можливий продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки союзника по НАТО.

Це також сприятиме досягненню військових цілей Польщі щодо оновлення потенціалу, а також подальшому підвищенню оперативної сумісності зі Сполученими Штатами та іншими союзниками.

«Польща має намір використати ці оборонні товари і послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення їхньої спроможності зміцнювати оборону країни і стримувати регіональні загрози» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього місяця Європа збирається імпортувати рекордну кількість американської сирої нафти, все більше покладаючись на більші танкери, оскільки санкції проти російської нафти руйнують світові торговельні шляхи.

Як повідомлялося, США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу

Теги: Польща санкції Європа ремонт послуги США ракета

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