США відправлять до Європи супертанкери з нафтою

США створюють флот супертанкерів для транспортування американської нафти

Цього місяця Європа збирається імпортувати рекордну кількість американської сирої нафти, все більше покладаючись на більші танкери, оскільки санкції проти російської нафти руйнують світові торговельні шляхи. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними агентством, судна, що перевозять до 1,84 млн барелів на день, повинні прибути зі США протягом поточного місяця.

Журналісти зазначають, що тим часом менші судна стають дорожчими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.

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«Торговельний бум є ще одним побічним наслідком війни Росії проти України та санкцій, які у відповідь на повномасштабну агресію Захід наклав на Москву», – пояснює Blomberg.

У матеріалі вказується, що загалом до Європи зі США повинні прибути 11 супертанкерів, відомих як Very Large Crude Carriers або VLCC, і 16 суден класу Suezmax.

«Ці великі судна зараз перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті порівняно з 37% роком раніше. Супертанкери можуть перевозити близько двох мільйонів барелів нафти, а Suezmax – близько мільйона», – додає агентство.

До слова, президент США Джо Байден особисто повідомив голову Єврокомісії Урсулу фон Ляєн під час останньої зустрічі у Вашингтоні про рішення не знижувати стелю цін на нафти.