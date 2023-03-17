США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу

США та Велика Британія готуються відправити Україні тисячі снарядів та ракет стандартів НАТО та СРСР

Американська газета New York Times повідомляє, що нестача снарядів в українській армії може завадити планам Києва розпочати новий наступ цієї весни. Зміст публікації переказує BBC, оскільки вона доступна за підпискою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пишуть автори публікації з посиланням на неназваних американських чиновників, США починають побоюватися, що дуже високі темпи витрачання снарядів при захисті Бахмута можуть виснажити запаси ЗСУ, необхідні для наступальних дій. Про це повідомляє BBC.

Співрозмовники New York Times кажуть, що після кількох днів безперервної артилерійської стрілянини в Бахмуті чиновники Пентагону повідомили про своє занепокоєння українській владі. За словами одного зі співробітників міністерства оборони США, Вашингтон попередив Київ, що той витрачає боєприпаси у дуже важливий час, тобто напередодні наступу, який може вирішити долю всієї війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому видання повідомляє, що українські військові на фронті відчувають гостру нестачу мін та снарядів і в деяких випадках не можуть стріляти, бо боєприпаси надто дорогі.

Битва за Бахмут триває вже кілька місяців, проте вона стала набагато інтенсивнішою наприкінці минулого року. До середини березня просування російських військ біля цього населеного пункту різко сповільнилося, проте він опинився в оточенні.

У публікації також сказано про великі втрати обох сторін у битві за Бахмут, де в деяких випадках Росія втрачає не надто підготовлених колишніх ув'язнених із ПВК «Вагнер», а Україна – своїх професійних військових.

При цьому журналісти пояснюють з посиланням на військових експертів, що Україна має не тільки політичні, а й тактичні причини боротися за Бахмут до останнього, оскільки ця битва поглинає ресурси армії РФ і не дає їй рухатися в західному напрямку, де вона потенційно може досягти нових успіхів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У публікації New York Times сказано, що США та Велика Британія готуються відправити Україні тисячі снарядів та ракет стандартів НАТО та СРСР. Однак одне з джерел видання у Пентагоні визнало, що ці зусилля стають відчайдушними, оскільки союзники Києва не встигають за темпами витрачання боєприпасів на фронті, а їх запаси на Заході вкрай низькі.

США сподіваються створити нові потужності для виробництва 90 тис. артилерійських снарядів на місяць, але для цього може знадобитися два роки. ЄС, у свою чергу, збирає ресурси, щоб закупити для України 1 млн снарядів, але це також зажадає часу, повідомляють журналісти New York Times. При цьому Британія створила секретний підрозділ, який займається пошуком та покупкою у різних країнах світу боєприпасів радянського зразка.

«Поки адміністрація Байдена впевнена, що Бахмут не призведе до виснаження українських запасів боєприпасів і резервів такою мірою, що це підірве весняний контрнаступ. Проте чим далі йде битва, тим ймовірніше, що такий підхід зміниться», - пише New York Times.

Зазначимо, що завдяки обороні Бахмута українські захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу.

Днями Україна та США обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.