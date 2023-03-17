Головна Світ Політика
search button user button menu button

США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу
Запаси боєприпасів на Заході вкрай низькі
фото з відкритих джерел

США та Велика Британія готуються відправити Україні тисячі снарядів та ракет стандартів НАТО та СРСР

Американська газета New York Times повідомляє, що нестача снарядів в українській армії може завадити планам Києва розпочати новий наступ цієї весни. Зміст публікації переказує BBC, оскільки вона доступна за підпискою.

Як пишуть автори публікації з посиланням на неназваних американських чиновників, США починають побоюватися, що дуже високі темпи витрачання снарядів при захисті Бахмута можуть виснажити запаси ЗСУ, необхідні для наступальних дій. Про це повідомляє BBC.

Співрозмовники New York Times кажуть, що після кількох днів безперервної артилерійської стрілянини в Бахмуті чиновники Пентагону повідомили про своє занепокоєння українській владі. За словами одного зі співробітників міністерства оборони США, Вашингтон попередив Київ, що той витрачає боєприпаси у дуже важливий час, тобто напередодні наступу, який може вирішити долю всієї війни.

При цьому видання повідомляє, що українські військові на фронті відчувають гостру нестачу мін та снарядів і в деяких випадках не можуть стріляти, бо боєприпаси надто дорогі.

Битва за Бахмут триває вже кілька місяців, проте вона стала набагато інтенсивнішою наприкінці минулого року. До середини березня просування російських військ біля цього населеного пункту різко сповільнилося, проте він опинився в оточенні.

У публікації також сказано про великі втрати обох сторін у битві за Бахмут, де в деяких випадках Росія втрачає не надто підготовлених колишніх ув'язнених із ПВК «Вагнер», а Україна – своїх професійних військових.

При цьому журналісти пояснюють з посиланням на військових експертів, що Україна має не тільки політичні, а й тактичні причини боротися за Бахмут до останнього, оскільки ця битва поглинає ресурси армії РФ і не дає їй рухатися в західному напрямку, де вона потенційно може досягти нових успіхів.

У публікації New York Times сказано, що США та Велика Британія готуються відправити Україні тисячі снарядів та ракет стандартів НАТО та СРСР. Однак одне з джерел видання у Пентагоні визнало, що ці зусилля стають відчайдушними, оскільки союзники Києва не встигають за темпами витрачання боєприпасів на фронті, а їх запаси на Заході вкрай низькі.

США сподіваються створити нові потужності для виробництва 90 тис. артилерійських снарядів на місяць, але для цього може знадобитися два роки. ЄС, у свою чергу, збирає ресурси, щоб закупити для України 1 млн снарядів, але це також зажадає часу, повідомляють журналісти New York Times. При цьому Британія створила секретний підрозділ, який займається пошуком та покупкою у різних країнах світу боєприпасів радянського зразка.

«Поки адміністрація Байдена впевнена, що Бахмут не призведе до виснаження українських запасів боєприпасів і резервів такою мірою, що це підірве весняний контрнаступ. Проте чим далі йде битва, тим ймовірніше, що такий підхід зміниться», - пише New York Times.

Зазначимо, що завдяки обороні Бахмута українські захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу.

Днями Україна та США обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Україна Бахмут США боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ
Вчора, 04:13
Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
Сьогодні, 05:04
ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі
ЗСУ пояснили, яку роль відіграє оборона Бахмута у майбутньому контрнаступі
Вчора, 14:26

Політика

Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW
Через війну проти України РФ втратить вплив у пострадянських державах – ISW
США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу
США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу
США продовжать надавати підтримку Україні в «історичних» розмірах – Білий дім
США продовжать надавати підтримку Україні в «історичних» розмірах – Білий дім
Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)
У Парижі знову масові протести: палають автомобілі (відео)
Дрібні уламки збитого американського безпілотника могли опинитися у росіян: деталі
Дрібні уламки збитого американського безпілотника могли опинитися у росіян: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
39K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
38K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
38K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
22K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
9955
У центрі Ростова розпочалася детонація боєприпасів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту