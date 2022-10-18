Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану

Глава МЗС Литви закликав ввести санкції проти Ірану, щоб вони «не відкрутилися»

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ввести санкції проти Ірану. Про це він написав 18 жовтня у Twitter.

«Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що постачає безпілотники найбільшій качці у світі, то я думаю, що у нас є досить доказів, щоб сказати, що Іран – це качка. Давайте введемо санкції, щоб вони не відкрутилися», – написав Ландсбергіс.

Міністр назвав Іран качкою, використовуючи гру слів. Оскільки в англійській мові «duck» означає качка, а «duck out of» – ідіома, яку перекладають як «відкрутитися» від чогось, пояснюють у словнику Longman.

До відома, найближчим днями Україна отримає сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими атакує Росія. Як повідомлялося, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну.

Нагадаємо, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.