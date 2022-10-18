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Сотні станцій перешкод: НАТО допоможе Україні боротися з ворожими дронам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сотні станцій перешкод: НАТО допоможе Україні боротися з ворожими дронам
Захист має надійти в Україну найближчим часом
фото з відкритих джерел

Союзника доставлять Україні системи для боротьби з дронами-камікадзе

Найближчим днями Україна отримає сотні станцій активних перешкод для протидії іранським дронам, якими ааткує Росія. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

«НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод», – зазначив він.

Нагадаємо, Україна офіційно попросить Ізраїль невідкладно направити системи ППО на тлі передачі Іраном дронів-камікадзе для Росії.

Нагадаємо, за словами керівника головного управління розвідки Міноборони генерал-майора Кирила Буданова, Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. 

Додамо, що міністр Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

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Теги: Єнс Столтенберг НАТО Україна росія

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