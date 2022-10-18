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Розвідка повідомила, скільки Росія замовила іранських дронів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки Росія замовила іранських дронів
Перша партія дронів в Ірані була замовлена в кількості 1750 шт
фото: dw.com

Кількість систем ППО, які постачають Україні, замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу

Росія замовила декілька партій дронів-камікадзе в Ірану для атак на Україну. Про це сказав керівник головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю «Обозревателю».

Головний розвідник зауважив, що перша партія дронів в Ірані була замовлена в кількості 1750 шт, далі пішли нові замовлення, але потребує часу їх виробництво і доставка в Росію. «Вони потроху їх вичерпують, іранці роблять нові, але є інша сторона цього питання: біля 70% усіх дронів ми стабільно збиваємо», – наголосив Буданов.

Буданов зауважив, що факт переходу російської федерації на використання іноземних дронів – це вже випадок неординарний для Росії... Цьому «посприяла» низька точність російських ракет, а також мале їх число. Російська оборонна промисловість не може виробляти в достатній кількості нові ракети, а ті, з якими вони вступили у війну 24 лютого, вже вичерпуються, заявив Буданов. За багатьма найменуваннями ця цифра впала вже нижче критичного рівня, стверджує він. «Я маю на увазі рівень 30%. Тому вони були змушені шукати якісь варіанти подолання дефіциту ракет. Дійшли до того, що стали використовувати іранські безпілотні літальні апарати. Чи можуть вони за своїми характеристиками замінити ракети? Ні, не можуть, але треба виходити з того, що їх достатня кількість зараз в РФ, і точність влучення БПЛА набагато вища, ніж цих ракет. На це вони і розраховують», – підкреслив Буданов.

Також керівник розвідки зауважив, що кількість систем ППО, які нам постачаються, замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу. «Системи ППО, які нам постачаються, їх кількість абсолютно замала для того, щоб повністю зняти ракетну загрозу. Проте наша вітчизняна оборонна промисловість працює над вирішенням цього питання. Крім того, ми шукаємо, де можна купити будь-які системи ППО у світі… і щось нам постачається», – сказав головний розвідник.

Нагадаємо, 17 жовтня Росія атакувала Київ 28 дронами. Зафіксовано п’ять влучань. Зокрема, було зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі столиці. З-під завалів дістали тіла п’яти жертв російської атаки.

Теги: Іран безпілотник розвідка Кирило Буданов росія промисловість Міноборони будинок

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