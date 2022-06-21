Експрезидент Франції написав книжку про війну в Україні

Видання вийде друком у вересні

Колишній президент Франції Франсуа Олланд готує до публікації книжку про війну в Україні під назвою «Потрясіння: зрозуміти новий світовий порядок». Книжка має вийти друком 7 вересня, передає Le Figaro.

Зазначається, що це буде розповідь про геополітичні зміни, які спричинила війна в Україні.

«Мучеництво України, як усім відомо, відкрило новий розділ у світовій історії. З одного боку, страшна диктатура, яка вирішила нав’язати свої закони сусідній незалежній країні, з другого – народ, який прагне свободи, підтримуваний коаліцією великих демократій планети», – вказується у презентації видання.

«Чи занепадають демократії і чи загрожує їм натиск тиранії? Якими є нові баланси сил між Європою, Росією, Китаєм та Сполученими Штатами? Як відродження імперій впливає на баланс у світі?», – такі питання порушує колишній президент Франції.

Раніше Франсуа Олланд, який очолював Францію у 2012-2017 роках, опублікував книгу про своє президентство «Уроки влади», а також політичні есе «Відповідь на демократичну кризу» та «Протистояння».

Як відомо, Олланд за час своєї каденції брав участь у спробах врегулювати конфлікт між Україною і Росією. У лютому 2015 року він брав участь у переговорах у Мінську разом із тодішнім президентом України Петром Порошенком, канцлером ФРН Ангелою Меркель російським лідером Путіним. Ці події відображені в книжці Олланда «Уроки влади».