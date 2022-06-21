  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. ЄС підтримає статус кандидата для України – Bloomberg
рус
    Політика

    ЄС підтримає статус кандидата для України – Bloomberg

    Начебто ніхто не заперечує проти надання Києву статусу - ЄС підтримає статус кандидата для України – Bloomberg
    Начебто ніхто не заперечує проти надання Києву статусу
    фото з відкритих джерел

    Кандидатами стануть Молдова, а також Грузія, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови

    Країни ЄС мають намір надати Україні статус кандидата на вступ 23-24 червня. Про це повідомляє Bloomberg.

    Зазначається, що на зустрічі послів ЄС 20 червня ніхто не заперечував проти цього кроку.

    Саміт лідерів країн ЄС має відбутися 23-24 червня. Там, як очікується, і буде оголошено про рішення, повідомляють джерела видання.

    Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має виконати ряд умов, щоб відповідати всім вимогам на вступ до союзу:

    • законодавчо закріпити процедуру призначення суддів до Верховного суду,
    • посилити боротьбу з корупцією,
    • прийняти закони з боротьби з відмиванням грошей і олігархією,
    • виключити заангажованість ЗМІ, привівши своє законодавство в цій сфері до європейських норм,
    • завершити правові реформи з прав національних меншин.

    Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії про надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови.

    Як очікується, в четвер увечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ до ЄС.

    Напередодні Байден оцінив ймовірність вступу України в ЄС.

    Раніше президентка Єврокомісії повідомила, коли Україна отримає статус кандидата.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти ЗМІ Молдова саміт війна Грузія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС підтримає статус кандидата для України – Bloomberg