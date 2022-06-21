Війна в Україні спричинила рекордну кількість біженців – Байден

Вперше в історії у світі втікачів – понад 100 млн осіб

Через війну Росії проти України загальна кількість біженців у світі вперше в історії перевищила 100 млн осіб. Про це заявив президент США Джо Байден у промові з нагоди Всесвітнього дня біженців.

«У результаті війни Росії проти України ми нещодавно досягли похмурої віхи: за даними Агентства ООН у справах біженців, наразі більше 100 млн осіб є насильно переміщеними особами, більше, ніж будь-коли в історії», – зазначив він.

За його словами, адміністрація США працює над відновленням програми прийому біженців.

«Ми вже продемонстрували, прийнявши понад 80 тис. афганців в нашій країні за останній рік і взявши на себе зобов'язання надати тимчасовий притулок десяткам тисяч українців, цим ми будемо подавати приклад. Ті, хто знаходить притулок на наших берегах, збагачують наші спільноти, як і завжди, і привносять рішучий і підприємницький дух, який робить нашу країну сильнішою», – додав Байден.

Днями стало відомо, скільки українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС: дані ООН.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії із України виїхало понад 7,7 млн осіб.

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