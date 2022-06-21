Канада готується конфіскувати активи підсанкційних росіян

Йдеться про потребу України в коштах на відновлення

Заморожені фінанси можуть бути спрямовані Києву

Парламент Канади готується найближчим часом прийняти закон, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи, що потрапили під санкції. Як повідомляє Reuters, про це заявила міністерка фінансів Христя Фріланд.

Фріланд обговорювала цю ідею з США та іншими міжнародними партнерами.

«Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюся, що найближчими днями мій законопроєкт по бюджету буде прийнятий. Він вперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати санкційні активи», – зазначила Фріланд.

Вона заявила про необхідність знайти гроші для відновлення України.

«І я не можу назвати більш доречне джерело такого фінансування, ніж конфісковані російські активи», – підкреслила міністерка.

Нагадаємо, Канада заблокувала вже $328 млн, які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю потрапили під санкції осіб.

До слова, днями Канада передала Україні $773 млн: куди підуть кошти.

Також Канада запровадила санкції проти нафтогазового сектору Росії.

Напередодні Німеччина конфіскувала нерухомість російського депутата.

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