Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму

Уряд Нідерландів виділить додаткову фінансову допомогу

Нідерланди нададуть додаткові 110 млн євро для України на допомогу з електропостачанням і житло для українців. Про це у Twitter написала міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

«Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими", – повідомила вона у дописі.

Нагадаємо, Євросоюз надасть енергетичне обладнання та гроші, щоб Україна пройшла опалювальний період

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