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Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму

glavcom.ua
Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму
Нідерланди допоможуть у відновлені енергетичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Уряд Нідерландів виділить додаткову фінансову допомогу

Нідерланди нададуть додаткові 110 млн євро для України на допомогу з електропостачанням і житло для українців. Про це у Twitter написала міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

 «Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. Українці зіткнуться з виснажливими умовами в найближчі місяці. Нідерланди нададуть додаткові €110 мільйонів (€180 мільйонів загалом) для допомоги з енергопостачанням і житлом цієї зими",  – повідомила вона у дописі.

Енергетична солідарність: як Нідерланди допоможуть українцями пережити зиму фото 1

 

Нагадаємо, Євросоюз надасть енергетичне обладнання та гроші, щоб Україна пройшла опалювальний період

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Теги: опалювальний сезон фінансування Нідерланди зима енергетика

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