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Підстанції, енергетичне обладнання та гроші: як Євросоюз допоможе Україні перезимувати

glavcom.ua
Підстанції, енергетичне обладнання та гроші: як Євросоюз допоможе Україні перезимувати
Євросоюз шукає альтернативне енергетичне обладнання для України
фото з твіттер-акаунту Кадрі Сімсон

«Європа може забезпечити додаткові потоки електроенергії»

Через обстріли російською окупаційною армією української енергетичної мережі 40% інфраструктури не працює. Таких висновків дійшли у Єврокомісії, повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Сімсон, Європейський Союз допоможе Україні у відновлені пошкоджених об’єктів енергетики, а також забезпечить постачання електроенергії з країн ЄС.

«Звичайно, збитки значні. 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі», – розповіла Сімсон.

Також вона повідомила, що фінансова підтримка ЄС допоможе в наступному році стабілізувати енергосистему України, а вже зараз європейські партнери шукають альтернативне енергообладнання.  

«Ми запропонували схему фінансування на наступний рік для України, і вони (українці – ред.) справді визначать пріоритети своїх фінансових потреб для відновлення енергетичної інфраструктури. Але в цілому це дасть Україні стабільний потік підтримки: 1,5 мільярда євро щомісяця. І, як я вже зазначала, енергетична інфраструктура є їхнім однозначним пріоритетом, тому що без тепла, без електроенергії буде дуже важко вижити. Але ми не можемо чекати, поки ці гроші будуть доставлені. Триває робота з пошуку альтернативного обладнання», – зазначила єврокомісарка.

За словами Сімсон, зараз головне завдання – розв'язати логістичні проблеми постачання необхідного обладнання.

«Деякі з цих пристроїв є дуже унікальними, і транспортування є складним завданням. Але я та мої колеги знаємо, як надати цю допомогу, зокрема, за участі міжнародних компаній, тому що частина цього обладнання виробляється за межами Європи в різних часових поясах, різних географічних місцях. За допомогою цих компаній ми крок за кроком доставимо їм необхідні підстанції. І всі компанії, з якими я спілкувався, підтвердили, що вони надають пріоритет українським потребам, тому що ми не можемо залишити мільйони людей без доступу до енергії, коли наближається зима», – підкреслила Сімсон.

Сімсон висловила думку, що неможливо спрогнозувати чи вдасться повернути контроль над Запорізькою АЕС, тому тимчасовим вирішенням енергетичної кризи, яку спричинала російська агресія, можуть бути постачання генераторів.

Єврокомісарка наголосила, що в ЄС є чіткий консенсус і готовність підтримати Україну від першого дня вторгнення російської армії, прикладом чого є швидка синхронізація української електромережі з європейською.

«На це мало піти ще півтора року. Ми зробили це за кілька тижнів. Крім того, рішення накласти санкції на Росію та її енергетичний сектор, яке потребувало одностайності з боку ЄС, також є свідченням того, що країни не хочуть спонсорувати цю війну», – наголосила єврокомісарка.

Також вона повідомила, що ЄС замістив замінили всі втрачені обсяги російського газу альтернативними постачальниками і європейські газосховища повістю заповнені.

«Наступного року ми запустимо спільну платформу закупівлі газу і будемо купувати газ у всіх надійних партнерів. І це чіткий принцип, що спільно закуповувати російський газ ми не будемо», – підсумувала Сімсон.

Як повідомлялося, Україна у січні отримає першу виплату з 18 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

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Теги: енергетика Єврокомісія Європа гуманітарна допомога інфраструктура

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