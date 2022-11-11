Підстанції, енергетичне обладнання та гроші: як Євросоюз допоможе Україні перезимувати

«Європа може забезпечити додаткові потоки електроенергії»

Через обстріли російською окупаційною армією української енергетичної мережі 40% інфраструктури не працює. Таких висновків дійшли у Єврокомісії, повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Сімсон, Європейський Союз допоможе Україні у відновлені пошкоджених об’єктів енергетики, а також забезпечить постачання електроенергії з країн ЄС.

«Звичайно, збитки значні. 40% інфраструктури не працює, а отже, зима буде дуже складною. Але крок за кроком ми можемо виправити пошкодження. Крім того, з березня Україна підключена до нашої електромережі. Тож Європа також може забезпечити додаткові потоки електроенергії, щоб замінити частину втраченого виробництва електроенергії з української землі», – розповіла Сімсон.

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Також вона повідомила, що фінансова підтримка ЄС допоможе в наступному році стабілізувати енергосистему України, а вже зараз європейські партнери шукають альтернативне енергообладнання.

«Ми запропонували схему фінансування на наступний рік для України, і вони (українці – ред.) справді визначать пріоритети своїх фінансових потреб для відновлення енергетичної інфраструктури. Але в цілому це дасть Україні стабільний потік підтримки: 1,5 мільярда євро щомісяця. І, як я вже зазначала, енергетична інфраструктура є їхнім однозначним пріоритетом, тому що без тепла, без електроенергії буде дуже важко вижити. Але ми не можемо чекати, поки ці гроші будуть доставлені. Триває робота з пошуку альтернативного обладнання», – зазначила єврокомісарка.

За словами Сімсон, зараз головне завдання – розв'язати логістичні проблеми постачання необхідного обладнання.

«Деякі з цих пристроїв є дуже унікальними, і транспортування є складним завданням. Але я та мої колеги знаємо, як надати цю допомогу, зокрема, за участі міжнародних компаній, тому що частина цього обладнання виробляється за межами Європи в різних часових поясах, різних географічних місцях. За допомогою цих компаній ми крок за кроком доставимо їм необхідні підстанції. І всі компанії, з якими я спілкувався, підтвердили, що вони надають пріоритет українським потребам, тому що ми не можемо залишити мільйони людей без доступу до енергії, коли наближається зима», – підкреслила Сімсон.

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Сімсон висловила думку, що неможливо спрогнозувати чи вдасться повернути контроль над Запорізькою АЕС, тому тимчасовим вирішенням енергетичної кризи, яку спричинала російська агресія, можуть бути постачання генераторів.

Єврокомісарка наголосила, що в ЄС є чіткий консенсус і готовність підтримати Україну від першого дня вторгнення російської армії, прикладом чого є швидка синхронізація української електромережі з європейською.

«На це мало піти ще півтора року. Ми зробили це за кілька тижнів. Крім того, рішення накласти санкції на Росію та її енергетичний сектор, яке потребувало одностайності з боку ЄС, також є свідченням того, що країни не хочуть спонсорувати цю війну», – наголосила єврокомісарка.

Також вона повідомила, що ЄС замістив замінили всі втрачені обсяги російського газу альтернативними постачальниками і європейські газосховища повістю заповнені.

«Наступного року ми запустимо спільну платформу закупівлі газу і будемо купувати газ у всіх надійних партнерів. І це чіткий принцип, що спільно закуповувати російський газ ми не будемо», – підсумувала Сімсон.

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Як повідомлялося, Україна у січні отримає першу виплату з 18 млрд євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу.