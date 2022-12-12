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Естонія переводить навчальний процес на національну мову: ухвалено закон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Естонія переводить навчальний процес на національну мову: ухвалено закон
З 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1
фото з відкритих джерел

У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організовано до 2032-2033 навчального року

Парламент Естонії, Рійгікогу, ухвалив закон, який створює умови для переходу освіти на естонську мову. Про це повідомляє ERR.

Згідно з документом, у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й та 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року. У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організовано до 2032-2033 навчального року.

Кваліфікаційну вимогу до працівників сфери освіти доповнено вимогою про володіння державною мовою, відповідно до якої з 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1.

Закон передбачає можливість використання іншої мови поряд з естонською або замість естонської щодо певних груп – дітей з особливими освітніми потребами, а також коли рідна мова учня не є мовою навчання.

Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

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Теги: парламент закон мова Естонія

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