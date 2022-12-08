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Естонія припиняє мовлення телеканалу «Дождь»: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Естонія припиняє мовлення телеканалу «Дождь»: деталі
В Естонії «Дождь» транслювали телеоператори Telia, Elisa та Home 3
dw.com

Мовлення буде припинене від сьогодні, 8 грудня

Естонія слідом за Латвією та Литвою припиняє мовлення на своїй території російського незалежного телеканалу «Дождь». Про це пише Postimees.

«Мовлення телеканалу «Дождь» буде припинено і в Естонії. Причина в тому, що ліцензія, що анульована владою Латвії, давала каналу право поширювати свій контент у країнах Євросоюзу, США та інших країнах. Після анулювання ліцензії, тобто з 8 грудня, «Дождь» перестане транслюватись», – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що в Естонії «Дождь» транслювали телеоператори Telia, Elisa та Home 3, проте у двох із них канал входив у розширений пакет каналів.

«Відповідно до повідомлення Департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду операторів зв'язку, трансляція телеканалу «Дождь»призупиняється. Відповідно до Закону про медіапослуги, мовники можуть пропонувати телевізійні програми в рамках своїх послуг, якщо вони мають ліцензію країни перебування або іншу правову підставу. Серед телевізійних пакетів компанії Elisa «Дождь» є каналом на вибір, тому призупинення роботи цього телеканалу торкнеться невеликої частини клієнтської бази», — прокоментував ситуацію Тааві Тедер, менеджер зі зв'язків зі ЗМІ Elisa.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

Згодом міністр оборони Латвії написав, що телеканал варто видворити із країни. «Я вважаю, що «Дождь» «повинен їхати працювати в Росію.

6 грудня влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку». 

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Теги: телебачення Естонія скандал міністр ліцензія дождь влада

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