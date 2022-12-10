Естонія посилює безпеку: в країну прибули самохідні артилерійські гармати

У вартість також входить навчання інструкторів

Техніку було доставлено у порт Палдіскі

Естонія у суботу отримала шість самохідних артилерійських установок K9 Kõu, які у Південній Кореї замовив Державний центр оборонних інвестицій (RKIK). Про це повідомляє ERR.

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Техніку було доставлено у порт Палдіскі. Раніше в Естонію з Південної Кореї доставили 12 артилерійських установок, що значно поліпшило вогневі можливості Сил оборони Естонії.

Перші самохідні артилерійські гармати K9 Kõu прибули в Естонію 2020 року.

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«Згідно з планом розвитку державної оборони, протягом чотирьох років із Південної Кореї в Естонію буде доставлено 24 артилерійські установки загальною вартістю €81,5 млн. У вартість також входить навчання інструкторів та обслуговуючого персоналу, спеціальні інструменти та запасні частини», – сказав керівник відділу броньованих транспортних засобів і техніки RKIK Кармо Саар.

Крім того, було ухвалено рішення закупити в найближчі роки ще 12 артилерійських установок, що зробить ударний кулак Сил оборони ще потужнішим, додав Саар.

За словами командувача артилерійського батальйону підполковника Аллана Райдма, системи озброєння, що надходять, є важливим доповненням до наявних артилерійських систем і значним внеском у підвищення боєздатності Збройних сил Естонії.

Раніше повідомлялось, що Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами.

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