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Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами (фото)
Естонія відправляє енергообладнання Україні
Мар’яна Беца / Twitter

Енергетичне обладнання прямує до Житомира, Харкова, Бучі та Полтав

В Україну з Естонії прямує ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням. Їх везуть до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

«Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України і мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу», – йдеться в повідомленні.

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Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами (фото) фото 2
Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що син одного з найбагатших американців закупить генератори для України.

Крім того, влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва.

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Теги: Україна окупанти росія електроенергія війна Естонія

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