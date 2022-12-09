Естонія відправила Україні 11 автобусів з генераторами (фото)

Енергетичне обладнання прямує до Житомира, Харкова, Бучі та Полтав

В Україну з Естонії прямує ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням. Їх везуть до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Про це повідомила посол України в Естонії Мар’яна Беца.

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«Ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням вирушили з Естонії до України, а саме до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Висловлюємо подяку МЗС Естонії, Мінкульту України і мінекономіки Естонії за гуманітарні гарантії для допомоги українському народу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що син одного з найбагатших американців закупить генератори для України.

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Крім того, влада Тайваню виділяє фінансування у розмірі $1 млн на придбання генераторів для Києва.