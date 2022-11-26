ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду

ФБР призначило грошову нагороду до $250 тис. за інформацію, яка може призвести до арешту Пригожина

Пригожина підозрюють у змові з метою втручання у внутрішню політику США

Американське Федеральне бюро розслідувань оголосило у розшук російського бізнесмена, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна». Про це повідомляється на сайті відомства.

Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства проти США, втручання у внутрішню політику США та спроби вплинути на президентські вибори у період з 2014 по 2016 роки.

ФБР також призначило грошову нагороду до $250 тис. за інформацію, яка може призвести до арешту Пригожина.

«Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії «Агентство інтернет-досліджень», яка розташована в Санкт-Петербурзі. Слідством також вважається, що Пригожин керував та схвалював оперативну діяльність компанії для втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих в дійсності віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб зі США. Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, зокрема у хід президентських виборів 2016 року», – йдеться в повідомленні.

У ФБР також нагадали, що 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Євгена Пригожина після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

Дата появи повідомлення про розшук не вказана. Разом із Пригожиним за схожими обвинуваченнями у втручанні у вибори у США в розшук були оголошені ще 12 громадян Росії.

Нагадаємо, раніше Пригожин заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. На кувалді дуло вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» ​та сліди «крові». Кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.