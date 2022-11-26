ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
Пригожина підозрюють у змові з метою втручання у внутрішню політику США
Американське Федеральне бюро розслідувань оголосило у розшук російського бізнесмена, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна». Про це повідомляється на сайті відомства.
Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства проти США, втручання у внутрішню політику США та спроби вплинути на президентські вибори у період з 2014 по 2016 роки.
ФБР також призначило грошову нагороду до $250 тис. за інформацію, яка може призвести до арешту Пригожина.
«Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності компанії «Агентство інтернет-досліджень», яка розташована в Санкт-Петербурзі. Слідством також вважається, що Пригожин керував та схвалював оперативну діяльність компанії для втручання у політичний та виборчий процес США, включаючи придбання американського комп’ютерного серверного простору, створення сотень неіснуючих в дійсності віртуальних осіб та використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб зі США. Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, зокрема у хід президентських виборів 2016 року», – йдеться в повідомленні.
У ФБР також нагадали, що 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні, округ Колумбія, видав ордер на арешт Євгена Пригожина після того, як раніше того ж дня йому були висунуті обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.
Дата появи повідомлення про розшук не вказана. Разом із Пригожиним за схожими обвинуваченнями у втручанні у вибори у США в розшук були оголошені ще 12 громадян Росії.
Нагадаємо, раніше Пригожин заявив, що вважає Європарламент «розпущеним» та відправив у законодавчий орган закривавлену кувалду у футлярі для скрипки, бо там хочуть визнати компанію терористичною організацією. На кувалді дуло вигравіровано логотип ПВК «Вагнера» та сліди «крові». Кувалдою «вагнерівці» вбивають своїх зрадників.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу відреагував на провокацію власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухаря Путіна» і заявив, що хоче подарувати йому наручники.
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